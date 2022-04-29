Siyonist Rejim ile uzlaşma planları geçersiz hale gelmiş

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle İslam ümmetine hitap ederek bir konuşma yaptı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, İran milletinin “Dünya Kudüs Günü” yürüyüşlerine katılarak destan yarattığını belirterek, “Kudüs Günü’nde halkın katılımı destansıydı. Bu halk hareketi büyüktür. Halkın görkemli katılımı siyasi bir hereket ve Kudüs'ün savunmasıdır” dedi.

Filistin halkının direnişine atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “Filistin halkı, zalimlere karşısında eşsiz bir cesaretle durduğunu ve duracağını her geçen gün daha fazla gösteriyor. Filistinli gençler fedakârca operasyonlarıyla Filistin'in savunma kalkanı olmuş ve farklı bir geleceğin habercisi olmuştur” ifadesini kullandı.

Filistin’de yeni denklemlerin belirtilerine değinen Ayetullah Hamanei, “Bugün Filistin'de ve tüm Batı Asya'da ‘yenilmez irade’ Siyonist ‘yenilmez ordu’nun yerini almıştır ve cani ordu, saldırgan oluşumunu savunmaya dönüştürmek zorunda kalmıştır” ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, Siyonist Rejimin en önemli destekçisi olan ABD'nin Afganistan'daki savaşta, İran’a azami baskı politikasında, Asyalı güçler karşısında, dünya ekonomik kontrolünde ve iç yönetimde art arda yenilgilerini farklı bir geleceğin işaretleri olarak değerlendirdi.

Siyonist Rejimin birçok siyasi ve askeri sorunun içine düştüğünü belirten Ayetullah Hamanei, “Rejimin başındaki eski cellat ‘Kudüs Kılıcı’ operasyonunun ardından çöplüğe atıldı ve onun bugünkü halefleri yeni bir destan bekliyordu” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Siyonist Rejim’le tüm uzlaşma planlarının geçersiz olduğunu vurgulayarak, “Son yıllarda Filistin'de yaşananlar, Siyonist düşmanla uzlaşmaya yönelik tüm planların geçersizliğinin mührüdür; Çünkü Filistin ile ilgili hiçbir plan, Filistinlilerin yokluğunda veya onların fikrine aykırı olarak uygulanamaz. Bu, Oslo ya da iki devletli plan ya da yüzyılın anlaşması veya normalleşme süreci gibi önceki tüm anlaşmaların geçersiz kılındığı anlamına geliyor.” diye kaydetti.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyonist Rejim güçsüz kalmasına rağmen yinde de cinayetlerini sürdürüyor ve mazlumları silahlarla katletmektedir. Avrupa ve Amerika'da insan hakları iddiasında bulunan yalancılar Filistin’e karşı cinayetler karşısında sessiz kalmış.”

Batı Asya bölgesinde son yıllarda direnişin oluşmasını bu bölgenin en kutsanmış olayı olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, “Direniş, Lübnan'ın işgal altındaki bölgelerini Siyonistlerin pisliğinden temizledi, Irak'ı ABD ve IŞİD’den kurtardı ve ABD planlarına karşı Suriyeli savunuculara yardım etti. Direniş uluslararası terörizmle mücadele etmekte ve kendilerine dayatılan savaşta dirençli Yemen halkına yardım etmektedir” ifadelerinde bulundu.