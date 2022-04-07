Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Viyana müzakerelerinde İran zorbalığı kabul etmeyecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu yineledi.

İslami, 9 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla nükleer anlanda geliştirilen 9 yeni ürün tanıtılacağını duyurdu.

11 Mart'ta ara verilen Viyana müzakerelerine ilişkin İslami, “Müzkereler İran ekibi tarafından yürütülüyor. Önemli olan konu şu ki, her zaman öncü rolü oynayan, güven inşa eden ve belirsizlikleri ortadan kaldıran İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman zorbalığı kabul etmedi, etmeyecektir.” dedi.

İslami, “Nükleer anlaşmadan geri çekilen diğer tarafın (ABD) yükümlülüklerine uymasını ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Sömürgecilerin Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmasına izin verilmemeli

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmda Meşhed kentinde dün Hz. İmam Rıza’nın (a.s) kutsal türbesinin avlusunda üç din adamına yönelik düzenlenen suikast girişiminden üzüntü duyduğunu dile getirdir.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Bu düşmanlığı yapanlar tekfircilerdendi. Sömürgecilerin ve münafıkların etnik ve dini meseleleri suistimal ederek ülkemizin Müslüman halkı ile komşu ülkeler arasında ihtilaf çıkarmalarına izin verilmemelidir. Çünkü ihtilaf çıkarmak sömürgecilerin eski yöntemlerinden biridir” dedi.

İran Meclis Başkanı'ndan Meşhed'deki suikast girişimine kınama

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf meclisin bugünkü açık oturumunda yaptığı konuşmada dün Meşhed’deki Hz. İmam Rıza’nın (a.s) türbesinin avlusunda bir din adamının hayatını kaybetmesine ve iki din adamının ise yaralanmasında neden olan suikast girişimini kınadı.

Muhammed Bakır Galibaf konuşmasının başında hayatını kaybeden din adamının ailesi için başsağlığı ve yaralılar açin acil şifalar diledi.

İran halkına hitap eden Galibaf, “Düşmanların ve fırsatçıların milletler arasındaki dostluk ve kardeşliği bozmak için bu cinayetlerde bulunmaması konusunda hepimiz uyanık olmalıyız” dedi.

Emir Abdullahiyan, Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması, bölgesel ve küresel gibi konular ele alındı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Türkmen mevkidaşını Ramazan ayına girilmesi münasebetiyle tebrik etti ve "İran İslam Cumhuriyeti, özellikle Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmek için bölgesel işbirliğini ve ortak çalışma toplantılarını her zaman memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devam eden gelişimine atıfta bulunarak, bu ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran ticaret heyeti Moskova’da

İran İşçi Haber Ajansı'na göre (ILNA), İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Alirıza Peyman Pak başkanlığındaki heyet, ikili ekonomik ilişkileri görüşmek üzere dün Moskova'ya gitti.

Alirıza Peyman Pak, Moskova ziyaretinin ilk gününde Rusya Federasyonu Sanayi Bakan Yardımcısı Rezantsev ile görüştü.

Bu görüşmede, ticaret, yatırım, ulaştırma ve transit alanlarındaki konular ele alındı.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 451'e, vaka sayısı ise 7 milyon 180 bin 8’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 483’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 900 bin 97'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.