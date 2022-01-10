İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret dönemi başlıyor

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Alirıza Peyman Pak, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret dönemi başlıyor." dedi.

Peyman Pak, şu anda İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği pazarındaki payının 500 milyon dolar olduğunu belirterek, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı Reisi bu ayın sonunda Rusya'ya yapacağı ziyaret, İranlı tüccarlar ve ihracatçılar için yeni kolaylıklar getirir" ifadesini kullandı.

Son aylarda komşu ülkelerde faaliyete başlayan ticaret merkezleri hakkında Peyman Pak, "Özel sektör yardımıyla Ermenistan, Türkiye, Pakistan, BAE ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde beş ticaret merkezi kuruldu. İhracatçılarımız hedef piyasanın kural ve düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi olursa yaptırımlar işe yaramayacaktır." açıklamasında bulundu.

İranlı yetkili, Kazakistan'da da ticaret merkezinin kurulması da gündemde olduğunu söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Belarus, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir.

İran ile AEB arasında 27 Ekim 2019 tarihinde Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) devreye girmişti.