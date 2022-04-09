Lavrov: Ukrayna'ya garantör ülkelerden biri de Belarus olmalı

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin "kolay olmadığını" söyleyen Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarafsız, blok dışı, nükleersiz statüsüne Ukrayna'nın talebi üzerine güvenlik garantileri de eşlik etmeli." ifadesini kullandı.

Ukrayna tarafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üye ülkeleri ile tüm komşu ülkeleri güvenlik garantörü olmasını istediğini ifade eden Lavrov, söz konusu ülkelerin arasında Belarus'un olmasını da Ukrayna'ya teklif ettiklerini belirtti.

Ayrıca müzakerelerdeki tüm hedeflerin uygulanması için çalışacaklarını belirten Lavrov, "Belarus'un, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin organizasyonunda olumlu rol oynamasından yanayız. Belarus, müzakereler için uygun bir yer. Elbette, her şey tarafların anlaşmasına bağlı. Başka ülkelerde de toplantıların yapılması mümkün." dedi.

Kaynak: Euronews