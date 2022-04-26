Lavrov: Dünya Savaşı tehlikesi ciddi ve gerçek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'daki savaşın bir dünya savaşına dönüşmesinin mümkün olduğunu söyledi. Rus Interfax haber ajansında yer alan açıklamasında Lavrov "Tehlike ciddi, gerçek ve hafife alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna delegasyonu ile müzakerelere devam edeceğini belirten Lavrov "İyi niyetin de sınırları vardır" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakereye açık görüntüsü çizerek aldatıcı davrandığını ileri süren Lavrov "karşılıklılık" olmadığı takdirde müzakere sürecinin sonuç getirmeyeceğini belirtti. Lavrov Ukrayna'da anlaşma ihtimaline dair de bu anlaşmanın çerçevesinin, o sıradaki "çatışmaların durumuna" bağlı olduğunu söyledi.

Kaynak: DW Türkçe