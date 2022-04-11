Mansur Yavaş oyunu yüzde 54.6’ya çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı 25 yıl sonra AKP’den alan Mansur Yavaş, 2019’da yüzde 51 olan oyunu yüzde 54.6’ya çıkardı. Vatandaşların yüzde 64.5’i “Yavaş’a güveniyorum” dedi.

Bupar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin araştırması, Mart 2019’daki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) yüzde 51 ile kazanan Mansur Yavaş’a desteğin arttığını gösterdi. Araştırmada, 28 Mart-7 Nisan arasında Ankara’da 17 yaş ve üstü 1615 vatandaşlarla yüz yüze görüşüldü. Ankete katılanlara, “Yavaş ile AKP’den Mehmet Özhaseki bugün tekrar seçime girse kime oy verirsiniz” sorusu soruldu. Vatandaşların yüzde 54.6’sı bu soruya “Yavaş” yüzde 40.1’i ise “Özhaseki” yanıtını verdi. Yüzde 5.3’lük bir kesim ise “Kararsız” olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, vatandaşlara, “Yavaş başarılı mıdır” sorusu yöneltildi. Yüzde 59.5’i “Başarılı”, yüzde 25.7’si “Başarılı değil”, yüzde 9.1’i “Ne başarılı ne değil”, yüzde 5.7’si de “Fikrim yok” yanıtını verdi.

Ankette, “Bir belediye başkanı olarak Yavaş’a güveniyor musunuz” sorusu da yer aldı. Yüzde 64.5’i Yavaş’a güvendiğini, yüzde 29.6’sı güvenmediğini belirtirken yüzde 5.9’luk bir kesim ise fikir belirtmedi.

Katılımcılara, “Yavaş hakkında olumsuzluk duydunuz mu” sorusu da yöneltildi. Yüzde 76.7’lik bir kesim bu soruya “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 10.6 “Evet duydum” derken yüzde 12.7’lik bir kesim ise kararsız kaldı.

Kaynak: Milli Gazete