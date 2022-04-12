Bekir Bozdağ koronavirüse yakalandı

Türk medyasına göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozdağ, karantina şartlarına uygun olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Bozdağ, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin."