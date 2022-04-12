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12 Nis 2022 16:55

Bekir Bozdağ koronavirüse yakalandı

Bekir Bozdağ koronavirüse yakalandı

Türkiye Adalet Bakanı Bozdağ, koronavirüse yakalandı. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Bozdağ, "Çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim" dedi.

Türk medyasına göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozdağ, karantina şartlarına uygun olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Bozdağ, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin."

News Code 1901485
https://tr.mehrnews.com/news/1901485/

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