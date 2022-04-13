Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısı 2022'de düşebilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, bu yaz Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turistlerle ilgili en büyük engelin havayolu taşımacılığıyla ilgili olduğunu, hava taşımacılığının uygun fiyatlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Lomidze, geçen yıl Rusya’dan Türkiye’ye 4,7 milyon ziyaretçi geldiğini ve bunun yüzde 80’inin tur operatörleri müşterisi olduğunu, her gün değişen jeopolitik nedenlerle bu yıl için tahmin yapmak zor olsa da 2022’de 2 milyon kişiye ulaşılırsa bunun iyi sayılacağını belirtti.

Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarından çekilmesi sonucunda Türkiye'ye bağımsız turist akışının azalacağını, tur operatörü müşterilerinin için çok büyük sıkıntı yaşamayacağını belirten Lomidze, Rus Mir ödeme sisteminin Türk havayolları ve otellerin web sitelerine hızlı entegrasyonu ile turizme önemli bir katkı sağlanabileceğine dikkat çekti.