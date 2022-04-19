  1. Türkiye
19 Nis 2022 11:07

BM yetkilisi Türkiye seyahatini iptal etti

BM yetkilisi Türkiye seyahatini iptal etti

BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu hafta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Amerikan medyasına göre, Griffiths bugün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere evsahipliği yapan İstanbul'daki sürecin devam ettirilmesi için 20-21 Nisan'da Türkiye'de temaslarda bulunacağını açıklamıştı. Griffiths'in temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşmesi planlanıyordu.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Twitter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretlerini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Griffiths, “Bugün yaptırdığım COVID-19 testimin pozitif çıktığını söylediğim için üzgünüm. Sağlık rehberi kuralları çerçevesinde, seyahatimi iptal edip, evde izolasyondayım. Dünyada pek çok kişinim sahip olamadığı bir fırsat olan tüm aşılarımın yapıldığı için minnettarım” dedi.

News Code 1901637
https://tr.mehrnews.com/news/1901637/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler