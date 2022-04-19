BM yetkilisi Türkiye seyahatini iptal etti

Amerikan medyasına göre, Griffiths bugün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere evsahipliği yapan İstanbul'daki sürecin devam ettirilmesi için 20-21 Nisan'da Türkiye'de temaslarda bulunacağını açıklamıştı. Griffiths'in temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşmesi planlanıyordu.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Twitter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretlerini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Griffiths, “Bugün yaptırdığım COVID-19 testimin pozitif çıktığını söylediğim için üzgünüm. Sağlık rehberi kuralları çerçevesinde, seyahatimi iptal edip, evde izolasyondayım. Dünyada pek çok kişinim sahip olamadığı bir fırsat olan tüm aşılarımın yapıldığı için minnettarım” dedi.