Ketaib Hizbullah Hareketi'nden Pençe Kilit Operasyonu'na tepki

Irak medyasına göre; Ketaib Hizbullah Hareketi, Türkiye’nin Irak’ın kuzey bölgesinde başlattığı askeri operasyona tepki gösterdi.

Ketaib Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin kuzeyinde Türk işgalciler, Irak’ın egemenliğini çiğneyerek, ülkenin petrol ve doğalgazını ele geçirmeyi, İpek Yolu'na hakim olup güzergahları belirlemeyi ve Iraklı yetkililer ile Irak düşmanlarının desteğiyle kötü zihinyetli Osmanlı padişahının rüyasının yolunu açmayı amaçlıyor.”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada 'TSK'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlattığını' duyurmuştu.