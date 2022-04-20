  1. Dünya
  2. Ortadoğu
20 Nis 2022 12:49

Ketaib Hizbullah Hareketi'nden Pençe Kilit Operasyonu'na tepki

Ketaib Hizbullah Hareketi'nden Pençe Kilit Operasyonu'na tepki

Irak Ketaib Hizbullah Hareketi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Zap, Metina ve Avaşin’e yönelik başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Irak medyasına göre; Ketaib Hizbullah Hareketi, Türkiye’nin Irak’ın kuzey bölgesinde başlattığı askeri operasyona tepki gösterdi.

Ketaib Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin kuzeyinde Türk işgalciler, Irak’ın egemenliğini çiğneyerek, ülkenin petrol ve doğalgazını ele geçirmeyi, İpek Yolu'na hakim olup güzergahları belirlemeyi ve Iraklı yetkililer ile Irak düşmanlarının desteğiyle kötü zihinyetli Osmanlı padişahının rüyasının yolunu açmayı amaçlıyor.”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada 'TSK'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlattığını' duyurmuştu.

News Code 1901682
https://tr.mehrnews.com/news/1901682/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler