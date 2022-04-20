Mesrur Barzani Londra’da protestoyla karşılandı

Kürt medyasına göre, Türkiye'deki temaslarının ardından İngiltere’ye giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, başkent Londra’da Kürt gençleri tarafından protestoyla karşılandı.

Kürt gençleri, Barzani’yi Türkiye ile birlikte sınır ötesine yönelik askeri harekatta yer alması nedeniyle protesto etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada 'TSK'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlattığını' duyurmuştu.