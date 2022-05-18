Irak, Türkiye'yi topraklarından çekilmesi için BM'ye şikayet etti

Irak’ın BM Temsilcisi Mihemed Husên Bahrlum, Türkiye'yi BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet ederek, bir an önce Irak topraklarından geri çekilmesini istedi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak’taki durumu tartışmak üzere dün Amerika’nın New York kentinde toplandı. Toplantıda Irak’ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Mihemed Husên Bahrlum, Türk devletinin Irak topraklarını terk etmesi gerektiğini ifade ederek, “PKK tehdidi artık Türk devletinin Irak topraklarında kalması için bir bahane olamaz.” dedi.

Bahrlum, Türk devletinin egemenlik haklarını ihlal etmesi nedeniyle Türk devletini resmi olarak Güvenlik Konseyi’ne şikayet etti.

Bahrlum, Irak’ın Rojava’daki Hol kampında bulunan IŞİD'lilerin kendi ülkelerine geri götürülüp yargılanması taraftarı olduğunun altını çizdi.