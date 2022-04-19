Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Alir Rıza Güney, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenledği operasyon gerekçesiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Irak medyasına göre, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi'ye protesto notası verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin PKK’nın varlık gösterdiği Metina, Zap ve Avaşin bölgesine düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı kınanmıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada 'TSK'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlattığını' duyurmuştu.