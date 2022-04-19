Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Türkiye'nin yeni harekatını kınadı

Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim, Türkiye’nin ülkenin kuzeyine düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı’nı kınayarak, “Türk kuvvetlerinin Irak'taki hava ve kara saldırıları kabul edilemez.” dedi.

Ammar Hekim, Irak hükümetini ülkenin sınırlarını kontrol etmeye ve herhangi bir tarafın komşu ülkelere saldırı düzenlemek için Irak topraklarını kullanmasına izin vermemeye çağırdı.

Hikmet Hareketi lideri, komşu ülkelerden Irak'ın milli egemenliğine saygı göstermesini ve Irak topraklarında askeri operasyonlar yapmaktan kaçınmasını istedi.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin PKK’nın varlık gösterdiği Metina, Zap ve Avaşin bölgesine düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı kınandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde dün yeni bir harekat başlatmıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon için "Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi." demişti.