Türkiye kuzey Irak'ta askeri üs kuracak

Gazeteye göre, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan operasyonlar tamamlandıktan sonra Türkiye sınırına yakın 60-70 kilometrelik derinlikteki bir alan terörden temizlenmiş olacak. Ardından da buralara geçici üs veya askeri kontrol noktaları kurulacak.

Türkiye’nin son üç yıldır Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe operasyonları ile bugüne kadar 50 civarında noktada askeri kontrol ve geçici üs bölgesi oluşturulduğu belirtildi. Yeni oluşturulacak askeri noktalarla örgütün buralarda yeniden yapılanmasının önüne geçilecek ve sınır güvenliği daha da güçlendirilecek.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada 'TSK'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlattığını' duyurmuştu.