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19 Nis 2022 09:48

Irak’tan Türkiye’ye operasyon tepkisi

Irak’tan Türkiye’ye operasyon tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ülkenin kuzeyine düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı’na tepki gösterdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin PKK’nın varlık gösterdiği Metina, Zap ve Avaşin bölgesine düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı kınandı.

Açıklamada,Türkiye’nin operasyonlarıyla Irak’ın ulusal egemenliğini ve iyi komşuluk ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Yazılı açıklamada, “Irak toprakları komşu ülkelere saldırı için bir üs ya da yabancı tarafların hesaplaşma ve çatışma alanı değildir.” ifadesi kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde dün yeni bir harekat başlatmıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon için "Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi." demişti.

News Code 1901632
https://tr.mehrnews.com/news/1901632/

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