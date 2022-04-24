ABD Başkanı Biden bu yıl da ‘soykırım’ dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni Soykırımı'nın 107'inci yıl dönümünde bir açıklama yayınladı. Biden açıklamasında, "Amerikan halkı bugün, yani 107 yıl sonra, soykırımda yok olan tüm Ermenileri onurlandırmaya devam ediyor" diye belirtti.

Başkan seçilmeden önce Ermeni Soykırımı'nı tanıma vaadinde bulunan Biden, 'soykırım' sözcüğünü resmi açıklamada kullanan ilk ABD Başkanı olmuştu.

Biden, açıklamasında, "Osmanlı makamları 24 Nisan 1915'te İstanbul'daki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutukladı. Böylece 20'inci yüzyılın en büyük toplu kıyımlarından biri olan Ermeni Soykırımı başladı. Bugün bir imha harekatıyla tehcir edilen, katledilen ve ölüme yürüyen 1,5 milyon Ermeni'yi anıyoruz, trajik can kayıplarının yasını tutuyoruz.

Ermeni Soykırımı üzerine düşünürken nefretin her türlüsüne karşı tetikte olduğumuzu yineliyoruz. Kendimizi sesimizi duyurmaya, kalıcı izler bırakan vahşeti durdurmaya adadık. Meds Yeghern'de hayatını kaybedenlerin yasını tutarken çocuklarımız için temenni ettiğimiz daha iyi ve barışçıl bir dünyayı inşa etme çabalarımızı iki katına artıralım. İnsan haklarına saygı duyulduğu, bağnazlığın kötülüklerinin günlük hayatımıza damgasını vurmadığı, insanların haysiyet ve güvenlik içinde hayatlarını sürdürdüğü özgür bir dünya... Ermeni halkının gücü ve dirayeti üzerine düşünmek için uygun bir zamandayız.

ABD, Ermeni halkı ve kültürlerini yeni topraklarda yeniden inşa edebilmesi için kararlı oldu. Ermeni Amerikalılar, ABD'nin hayati bir parçasıdır, atalarının katlandığı trajediye dair bilgileri her ne kadar yanlarında taşısalar da ulusumuzu daha güçlü ve dinamik hale getiriyorlar. Acılarını tanıyoruz, hikayelerini onurlandırıyoruz.

Bugün, yani 107 yıl sonra, Amerikan halkı soykırıma uğrayan tüm Ermenileri onurlandırmaya devam ediyor" dedi.