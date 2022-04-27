Dünya Kudüs Günü İran'da çeşitli etkinliklerle anılıyor

Her yıl İran'da Ramazan ayının son cuma günü 'Dünya Kudüs Günü' olarak anılıyor.

Tahran İslami Tebliğat Kurumu Koordinasyon Konseyi Başkanı Hüccetülislam Muhammed Hüseyin Musapur, bugün düzenlediği basın toplantısında Dünya Kudüs Günü” etkinlikleri hakkında açıklama yaptı.

Bu yılki Kudüs Günü Yürüyüşleri’nin ülkenin 900'den fazla şehrinde Tahran ile eş zamanlı olarak yapılacağını açıklayan Hüccetülislam Musapur, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’nin Tahran’daki etkinliğe konuşmacı olarak katılacağını duyurdu.

Hüccetülislam Musapur, “Bu yıl, 90'dan fazla ülkede de kutsal kent Kudüs'ü ve masum Filistin halkını desteklemek ve Siyonist Rejim’i kınamak için yürüyüşler veya mitingler düzenlenecek.

İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni (ra) Filistin halkını destekleme doğrultusunda bu halkın İsrail rejimi ve yandaşlarının pençesinden kurtarılması için 1979 yılında (hicri şemsî 1358’de; hicri kamerî 1399’da) ramazan ayının son cumasını Kudüs Günü olarak ilan etmiş ve dünya Müslümanlarını bu günde birlik olmaya ve Filistin halkına destek vermeye çağırmıştır.