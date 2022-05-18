Putin'den Macron'a misilleme

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırım savaşı diplomatik savaşa dönüştü.

Batı ülkeleri daha önce yaptırımlar çerçevesinde onlarca Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Diplomatik savaş tüm hızıyla sürerken Rusya'dan misilleme geldi.

Rus Dışişleri Moskova'daki Fransız büyükelçiliğinde görevli 34 diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını ve ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildiğini söyledi.

Talimat verildi

Rus basınında yer alan habere göre Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'daki Fransız diplomatik misyonlarının 34 çalışanı istenmeyen kişi ilan edildi. İlgili notanın büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri talimatı verildi."

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptırımlara rağmen telefonla görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: Milli Gazete