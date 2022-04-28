Reisi: Kudüs Günü zafer vaadediyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün 29. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'nı ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Filistin, Yemen, Afganistan ve Lübnan'da savaşçıların gösterdiği direnişin, umut yaratan Kur'an'ın öğretileri ışığında gerçeliştiğini belirtti.

Dünya Kudüs Günü hakkında Reisi, "Yarın Kudüs Günü , bu gün, dünyadaki tüm masum ve mazlum insanların umut günü. Kudüs Günü dünyadaki mazlum insanlara özgürlük ve zafer vaat eden bir gündür." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Kur'an-ı Kerim'in bereketi sayesinde mücadele ve direniş ile düşmanlar hayal kırıklığına uğratılarak." diye konuştu.

Her yıl İran'da Ramazan ayının son cuma günü 'Dünya Kudüs Günü' olarak anılıyor.