Ticari gemilerimizi muhriplerle koruyoruz

25 Haziran Dünya Denizciler Günü nedeniyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, 2018'de Çin kara sularında meydana gelen Sançi kazasında hayatını kaybeden denizcileri saygıyla yad ederek, bu denizcilerin ölümü göze alıp son nefesine kadar mücadele ettiklerini söyledi.

İran donanmasına ait muhrip gemilerinin doğrudan ve dolaylı olarak ülkenin ticari gemilerine eskortluk yaptığını belirterek, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin barış ve güvenliği tesis etmek için Hint Okyanusu'nda bulunduğunu kaydetti.

İran resmi makamlarının açıklamalarına göre Güney Kore'ye petrol taşıyan Panama bandıralı Sançi petrol yük gemisi, 6 Ocak'ta Çin kara sularında Hong Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisiyle çarpışmış ve gemideki 30 İranlı hayatını kaybetmişti.