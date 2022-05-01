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1 May 2022 15:39

Türkiye ve Litvanya dışişleri bakanları telefonda görüştü

Türkiye ve Litvanya dışişleri bakanları telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk medyasında yer alan habere göre, görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

News Code 1901903
https://tr.mehrnews.com/news/1901903/

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