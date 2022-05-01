Türkiye ve Litvanya dışişleri bakanları telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk medyasında yer alan habere göre, görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile telefonda görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk medyasında yer alan habere göre, görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
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