Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda güncel konuları görüştü.

Dün akşam saatlerinde yapılan görüşmede, Yemen, Afganistan, Ukrayna'daki durum ve Viyana müzakereleri de dahil olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alndı.

Emir Abdullahiyan, İran ile ABD arasında Avrupa Birliği aracılığıyla devam eden mesaj alışverişine işaret ederek, ABD’nin maksimum baskıpolitikasının mevcut duruma neden olduğunu söyledi.

Bağlayıcılığı bulunmayan ABD Kongresi’nin kararını eleştiren Emir Abdullahiyan, ''Kalıcı, güçlü ve adil bir anlaşmaya ulaşmak için ABD hükümetinin geçmişteki yanlış yaklaşımını telafi edecek gerçekçi ve cesur bir karar vermesi lazım.” dedi.

Emir Abdullahiyan, Yemen'de geçici ateşkesin sağlanmasına atıfta bulunark, ateşkesin devamının zaruri olduğunu ama geçici ateşkes anlaşmasından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve insani kuşatmanın kaldırılmasının şart koşulduğunu söyledi.

Afganistan'daki insani ve güvenlik durumu “çok endişe verici” olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulması gereğini vurguladı.

Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu dile getiren Bakan Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaştan kaçınmak ve siyasi bir çözüme odaklanmak için siyasi çabalarına atıfta bulunarak, Tahran’ın Ukrayna krizinin başlangıcından itibaren insan boyutuna dikkat çektiğini söyledi ve “Ukrayna krizi, uluslararası toplumun Afganistan'daki kötü insani duruma odaklanmasını engellememelidir.” ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri de görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki ateşkesi destekleme çabasını ve yapıcı tutumunu övdü.