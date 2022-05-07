Katar Emiri Al Sani, İran'a ziyarette bulunacak

İran medyasına göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, çalışma ziyareti için Tahran'ı ziyaret edecek. Katar Emiri'ne İran'da kalabalık bir heyet eşlik edecek.

Katar Emiri Al Sani’nin Tahran temaslarında İran ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra karşılıklı işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, son günlerde Katar Emiri ile telefon görüşmesi yaptı. Reisi ile Katar Emiri Al Sani görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.