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8 May 2022 11:50

İran Meclis Başkanı Azerbaycan’a gidecek

İran Meclis Başkanı Azerbaycan’a gidecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın yakında Azerbaycan’ı ziyaret edeceği duyuruldu.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın yakında Bakü’ye gideceği açıklandı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) da dün, İran Meclis Başkanı Galibaf’ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi yıllık toplantısında katılmak üzere Bakü’ye gideceğini ve Azerbaycan yetkilileri ile görüşeceğini duyurdu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi yıllık toplantısı 17-18 Mayıs’ta Bakü’de düzenlenecek.
 

News Code 1902000
https://tr.mehrnews.com/news/1902000/

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