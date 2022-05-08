İran Meclis Başkanı Azerbaycan’a gidecek

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın yakında Bakü’ye gideceği açıklandı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) da dün, İran Meclis Başkanı Galibaf’ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi yıllık toplantısında katılmak üzere Bakü’ye gideceğini ve Azerbaycan yetkilileri ile görüşeceğini duyurdu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi yıllık toplantısı 17-18 Mayıs’ta Bakü’de düzenlenecek.

