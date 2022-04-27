İran Meclis Başkanı, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Tahran’da bulunan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Görüşmede, parlamentolar arası işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Galibaf, bu görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere atıfta bulunarak, Tahran ve Bağdat arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tahran’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Halbusi ise, parlamentolar arası işbirliğinin artırılmasının önemine değindi.

Irak Meclis Başkanı bugün parlamento bir heyetin eşliğinde Tahran'a geldi.

Muhammed el-Halbusi, Uluslararası Mehrabad Havalimanı’nda İran İslami Şura Meclisi Başkan vekili Ali Nikzad tarafından karşılandı.