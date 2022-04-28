Galibaf: Filistin İslam dünyasının bir numaralı meselesidir

Parstoday'e göre, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İRİB'e verdiği demeçte Uluslararası Kudüs Günü'nün İmam Humeyni tarafından adlandırılmasına atıfta bulunarak," Tüm İslam ümmeti ve dünyanın özgürlükçü insanları, Kudüs Günü'nde mazlum Filistin halkına destek yürüyüşlerine katılacaktır."diye kaydetti.

İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, bu yıl Uluslararası Kudüs Günü'nün özel nitelikler taşıdığını belirterek, Filistin halkının işgal altındaki topraklarda verdiği mücadelenin yeni bir şekil aldığını ve Siyonist rejimin bundan çok korktuğunu vurguladı.

Galibaf, Kudüs Günü yürüyüşünde İran milleti ve dünyanın diğer Müslüman halkları ve özgürlükçü insanlarının sahadaki varlığının mazlum Filistin milletini savunmak ve o kutsal topraklarda insan haklarını, insanlığı ve İslam'ı savunmak için olduğunu sözlerine ekledi.