İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün mesclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, İran’daki Kudüs Günü yürüyüşlerine değinerek, “İran milletinin Kudüs Günü’ndeki görkemli yürüyüşleri, Kudüs idealinin ateşinin insanların kalplerinde her zamankinden daha fazla parlak olduğunu gösteriyor. İslam ümmeti sokaklarda “Filistin’in özgürlüğü” sloganı atarak işgalci Siyonistler karşısında birliğini gösterdi ve dünyadaki tüm adalet isteyenlere Siyonist Rejim kanserinin yakın zamanda yok edileceği vaadini verdi” dedi.

Galibaf, “Filistin şu anda farklı dönemden geçiyor ve Filistin halkının direnişi, Siyonist Rejimi çaresiz bırakmış; Sulta düzeninin bu sahte rejimin siyasi hayatını normalleştirmeye yönelik tüm çabalarını gölgede bırakmıştır. İslam ümmeti, Kudüs'ü özgürleştirme ideali için ticaret yapmaz ve ve Allah'ın lütfuyla bu amaca ulaşacaktır” ifadelerinde bulundu.