Suriye Devlet Başkanı Esad'dan İran'a sürpriz ziyaret

"Nournews"de yer alan bilgiye göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bu sabah Tahran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Esad Tahran'da İran İslam Devrimi lideri Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile ayrı ayrı görüştü.

Beşar Esad 2019 yılında İran'ı ziyaret etmişti. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Beşar Esad ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'ın Suriye iç savaşından bu yana Şam'ın yanında olduğunu hatırlatarak, "Suriye, kendi halkının direnişi ve desteği ile bölgede ABD, Avrupa ve müttefiklerinin oluşturduğu ittifak karşısında zafere ulaşmıştır" demişti.

Ayetullah Hamanei, ayrıca Esad'ın göstermiş olduğu mücadele ile Arap dünyasının kahramanı olduğunu söylemişti.