Suriye ile ilişkilerimizi uygun bir düzeye çıkarmakta kararlıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam saatlerinde Twittter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İran'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Devlet Başkanı'nın bugünkü ziyareti ile İslam Devrimi Lideri ve Cumhurbaşkanı ile yapılan üst düzey görüşmeler, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı.

Artık Suriye direnişi sonuç verdiğine göre, ilişkilerimizi uygun bir düzeye çıkarmakta kararlıyız.

Suriye'deki terör komplosunun hezimeti, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinden kaynaklanmaktadır."

Suriye Devlet Başkanı Esad, dün Tahran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beşar Esad Tahran'da İran İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile ayrı ayrı görüştü.