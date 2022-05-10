Emir Abdullahiyan: İran ile Türkiye su meselesini görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Dicle ve Aras nehirleri üzerinde baraj kurmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Emir Abdullahiyan, "Dost ve komşu ülkemiz Türkiye'nin baraj inşaatı alanında, bölgenin çevre koşullarını bozacak, halkımız ve bölge için sorun yaratacak, diğer yandan ülkemize giren su miktarını olumsuz yönde etkileyecek önlemler alması kabul edilemezdir." dedi.

Emir Abdullahiyani "Bu konuyu son 8 ayda Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan en az üç kez takip ettim. Tahran ve Ankara arasında su işbirliği konusunda ikili bir anlaşma olmamasına rağmen, son dört ay içinde istişareler yapıldı. Bu doğrultuda ortak su komitesinin kurulması planlanıyor" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, son üç ayda Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye gittiğini ve yakında bir Türk heyetinin de Tahran'a geleceğini söyledi.