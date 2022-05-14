Katar Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran Özel Temsilcisi ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İran ile Viyana'da yürütülen nükleer müzakereler ele alındı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Viyana müzakereleri durdu, ancak AB Koordinatörü Mora'nın ziyareti sonrası müzakerelerin yeniden başlayacağına inanıyoruz." demişti.

Viyana Müzakereleri

Daha önce AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, müzakerelerin 11 Mart'ta 'dış etkenler' nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.