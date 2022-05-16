Blinken, Avrupalı yetkililerle Viyana müzakerelerini görüştü

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, dün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Amerikan medyasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantı sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ve Fransa'nın Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Philippe Errera ile bir araya geldi.

Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmede Ukrayna'daki son durumun yanı sıra nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin İran ile yürütülen müzakereler ele alındı.

Viyana Müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.