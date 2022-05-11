İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 453 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 198'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 226 bin 672'ye çıktı.
Virüse yakalanan hastalardan 818'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 12 bin 770'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.
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