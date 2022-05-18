Meşal: İsrail işgal rejimiyle savaş devam ediyor

Filistin medyasına göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Yurt Dışı Teşkilatı Başkanı Halid Meşal İsrail işgal rejimiyle savaşın henüz bitmediğini, devam etmekte olduğunu dile getirerek, Mescidi Aksa'nın yahudileştirilmesine veya paylaştırılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Meşal, El-Aksa televizyonu tarafından yayınlanan röportajında; "Biz Kudüs ve Aksa'da varlığımızı sürdürüyoruz ve kutsal şehri savunuyor olmaktan da gurur duyuyoruz." dedi.

İşgal güçlerinin Filistinlileri sadece şehit etmekle yetinmediğini onların cenazelerine bile saldırdığını hatırlatan Meşal, onun Filistinlilerin Kudüs'teki varlığına son vermeye çalıştığına, bunun da onun kendi geleceği hakkında endişeli olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Meşal; "İşgalci, Nekbe'nin yıl dönümünde bizi felakete uğratmak istedi ama o tüm insanlığın önünde felakete uğradı ve rezil oldu. Şirin Ebu Akile'nin ve Velid Eş-Şerif'in cenazelerine yönelik saldırılar onun gerçek yüzünün bütün insanlık tarafından görülmesini sağladı." diye konuştu.

Yahudilerin yakın dönemde iki bayramlarının daha olduğunu ve bu bayramlarda yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerinin muhtemel olduğunu hatırlatan Meşal, Filistin halkının böyle bir ihtimal karşısında teyakkuz halinde olması gerektiğini dile getirdi. Meşal; "Bu düşman, Aksa üzerinde egemenliğini oturtmak istiyor ama biz buna izin vermeyeceğiz." dedi.