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16 May 2022 09:00

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile Libya ve Ukrayna'yı görüşecek

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile Libya ve Ukrayna'yı görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı ile iki ülke ilişkilerini tüm yönleri ile değerlendirecek.

Türk medyasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam edecek. Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir araya gelecek.

Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşılayacak.

Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.

Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

News Code 1902193
https://tr.mehrnews.com/news/1902193/

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