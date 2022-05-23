Katar Emiri'nden Davos'ta "nükleer anlaşma" çağrısı

Dünya Ekonomik Forumu, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından İsviçre’nin Davos kasabasında yeniden başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin açılış konuşması yaptığı toplantıya Rusya ise davet edilmedi.

Al Jazeera TV kanalına göre Davos Zirvesi'nde konuşma yapan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına değinerek, "Doha, İran ile Batı arasında resmi olarak arabulucu rolü oynadığını iddia etmiyor. İran komşu ülkemiz ve ona yardım etmeye çalışıyoruz. Tüm tarafları nükleer anlaşmaya geri dönmeye teşvik ediyoruz." dedi.

Katar Emiri, Avrupa'daki savaşın dünyadaki enerji krizini derinleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna krizine ilişkin Katar Emiri, "Krizin tüm taraflarıyla temas halindeyiz ve barışçıl bir çözüm için elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.