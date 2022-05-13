İran ve Katar'ın kapasitesi bölgede zorlukları aşmak için bir platform olabilir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün Tahran'da bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile yaptığı görüşmede iki ülkenin dostane ilişkilerine değinerek, "İran, zor günlerde Katar da dahil olmak üzere dost ve kardeş ülkelerine dostluğunu kanıtlamıitır" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Katar'ın ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştime kapasitelerine vurgu yaparak, "İki ülkenin kapasitesi sadece ilişkilerimizin gelişmesine hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki zorlukların üstesinden gelmek için bir platform olabilir" ifadesini kullandı.

İran ve Katar'ın ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Reisi, "Bazı anlaşmalarımız Katar ziyaretimiz sırasında uygulandı. Bu görüşmede bu anlaşmaların maksimum gerçekleştirilmesini görüşmekteyiz. İki ülke arasında özellikle turizm, transit, enerji, liman ve denizcilik işbirliğinin güçlendirilmesi ve son aylarda ticaret ve yatırım işbirliğinde yaşanan artış, Tahran ve Doha'nın ikili ilişkileri geliştirme kararlığını gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

İran'ın eşsiz coğrafi, siyasi ve ekonomik kapasitelerinin bölgesel yakınsamanın ve bölge halklarının güvenliğinin gelişmesinin önünü açabileceğini belirten Reisi, "Biz Yemen kuşatmasının sona ermesi, Irak'ta istikrar ve güçlü bir hükümet kurulması, işgalcilerin Suriye'den çekilmesi ve Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasından yanayız" diye kaydetti.

Reisi ayrıca, "Filistin İslam dünyasının ilk meselesidir ve Siyonist Rejim'in Filistin halkına yönelik saldırganlığı derhal durdurulmalıdır" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani de İran ve Katar arasındaki tüm anlaşmaların uygulanması ve ikili ilişkilerin özellikle ticari ve ekonomik alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.