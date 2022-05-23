ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 2 bin 174'e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 83 milyon 290 bin 712 olarak kayıtlara geçerken, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 2 bin 174 oldu.

California, 9 milyon 449 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 901 binden fazla vakayla Texas ve 6 milyon 101 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 91 bin 44 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 310, Florida'da ise 74 bin 331 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,6'sına en az bir doz, yüzde 70,7'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 48,3'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 258 milyondan fazla kişiye ilk doz, 211 milyona yakın kişiye ikinci doz, 102 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AA