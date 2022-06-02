Cumhurbaşkanı Reisi'den Doğu Azerbaycan eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği 22'nci eyalet gezisi kapsamında bu sabah Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Tebriz kentine geldi.
Cumhurbaşkani Reisi, Tebriz Havalimanı'nda yerel yetkili tarafından karşılandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği 22'nci eyalet gezisi kapsamında bu sabah Tebriz kentine geldi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği 22'nci eyalet gezisi kapsamında bu sabah Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Tebriz kentine geldi.
Cumhurbaşkani Reisi, Tebriz Havalimanı'nda yerel yetkili tarafından karşılandı.
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