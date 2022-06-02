Dışileri Bakanı Emir Abdullahiyan Singapurlu mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizinin çözüm yolu savaşın durdurulması, diyalog ve diploması olduğunu söyledi.

Viyana'da yürütülen görüşmelerle ilgili Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan'a bilgi veren Emir Abdullahiyan "İran istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya varma konusunda ciddidir. Tüm tarafların gerçekçi bir şekilde diplomasi ve taahhütlere bağlı kalması durumunda anlaşmaya varılması mümkündür" dedi.