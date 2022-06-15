Külis: 6’lı masa, cumhurbaşkanı seçimi için özel anket yaptıracak

Kısa Dalga'dan Mahmut Aydın'ın haberine göre; cumhurbaşkanı seçimi için birden fazla şirketle anket anlaşması yapan altı parti, şirketlerden sadece 6’lı masa liderlerine sunulmak üzere anket istediler. Anketlerde sırasıyla 6 lider ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın adı yer alacak.

Sorular ise “Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kimi tercih edersiniz?” şeklinde olacak. Aynı sorular, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal için de ayrı ayrı vatandaşlara sorulacak.

Liderler için yapılacak anketlerle 6 partinin farklı zamanlarda yaptırdığı anketlerin karşılaştırılacağı ve buna göre bir yol haritası hazırlanacağı bildirildi. Bu arada partilerin yaptırdığı bazı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun oranlarının birbirine yakın çıktığı, anketlerin bir bölümünde ise Kılıçdaroğlu’nun bir-iki puan önde göründüğü ifade ediliyor.

TBMM kulislerinde 6’lı masada “adaylık pazarlığının” doğrudan ve dolaylı yollarla yürütüldüğü konuşuluyor. Buna göre, İYİ Parti ve Saadet Partisi Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasına sıcak bakıyor. Ancak İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşılık, “Kabinenin Meral Akşener tarafından oluşturulmasını, Akşener’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ‘fiili başbakan’ gibi çalışmasını” istiyor. Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşıma sıcak baktığı ancak parti kurmaylarının “mevcut anayasaya göre mümkün değil” görüşünde oldukları bildirildi. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “şimdilik” sıcak bakmadığı da kulislerde dillendirilen konular arasında.

Çoklu aday ihtimali

TBMM muhalefet kulislerinde 6’lı masanın ortak bir aday belirleyememesi durumunda cumhurbaşkanı seçimlerine çoklu adayla gidilebileceği konuşuluyor. Liderlerden birinin “adaylığını dayatması” halinde çoklu aday seçeneğinin kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.

CHP ve İYİ Parti yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “adaylık ihtimalinin ortadan kalktığı” görüşünde.

Kaynak: T24