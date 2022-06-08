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8 Haz 2022 09:02

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Hindistan'da

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Hindistan'da

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın davetine icabetle Yeni Delhi'ye gitti.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Hindistan'a gitti.

Emir Abdullahiyan, Yeni Delhi ziyareti sırasında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar başta olmak üzere bazı Hint yetkilileri ile görüşecek.

Yeni Delhi'deki temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra her iki tarafı ilgilendiren hususların ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Hindistan ziyaretinde bu ülkede yaşayan İranlı vatandaşlar ve iş adamları ile bir araya gelmesi bekleniyor. 

News Code 1902695
https://tr.mehrnews.com/news/1902695/

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