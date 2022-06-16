Emir Abdullahiyan Iraklı mekidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Viyana görüşmeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Tahran ve Riyad ilişkilerine değinerek, "Bağdat'taki son müzakere turuna ilişkin değerlendirmemiz olumlu ve Tahran, müzakerelerin sonuçlarının yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi'nin son Tahran ziyaretine değinen Emir Abdullahiyan, İranlı ziyartçilerin Erbain merasimine katılmaları amacıyla kara sınır kapılarından girişi için yapılan anlaşmaların önemini vurguladı.

Viyana görüşmelerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "AB temsilcisi aracılığıyla ABD ile İran arasında mesajlar devam ederken Beyaz Saray bir anda UAEA'da bir karar çıkarma fikrini gündeme getirdi" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "ABD'nin UAEA'da karar hazırlamadaki amacı, müzakere masasında siyasi tavizler elde etmektir" diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Biz her zaman Batı'yı diplomasiye çağırdık hatta İran'ın inisiyatifiyle ve UAEA'nın son toplantısından birkaç gün önce, nihai bir anlaşmaya varılana kadar müzakereleri sürdürmek için siyasi bir teklif masya bırakıldı" ifadelerinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de İran ile Suudi Arabistan arasında sürmekte olan görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Irak'ın iki ülkenin dışişleri bakanları arasında doğrudan görüşmeler yapılana ve ilişkiler normale dönene kadar bu konuyu kolaylaştırmaya devam etme isteğini vurguladı.

