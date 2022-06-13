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13 Haz 2022 14:34

Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.

TRT Haber'e göre, Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

News Code 1902816
https://tr.mehrnews.com/news/1902816/

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