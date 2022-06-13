Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

TRT Haber'e göre, Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.
TRT Haber'e göre, Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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