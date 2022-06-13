Bosna Hersek liderleri Brüksel'de siyasi uzlaşıya vardı

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic, Milorad Dodik, Konsey Başkanı Şefik Caferoviç ve parlamentoda temsil edilen siyasi parti liderleri ile Brüksel'de bir araya geldi.

Taraflar, "barışçıl, istikrarlı, egemen ve bağımsız işlevsel bir Avrupalı Bosna Hersek devletini" korumak ve inşa etmek, hukukun üstünlüğü, özgür ve demokratik seçimlerin yapılması, her seviyede demokratik kurumların geliştirilmesi, AB'nin ilkeleri ve değerleri ve ülkenin geleceğinin AB üyeliğinde olduğu" üzerinde anlaşmaya vardı.

Ayrıca ülkenin AB üyeliği için belirlenen 14 maddenin sağlanmasının öneminin altını çizen taraflar, 6 ay içinde bu amaç için gerekli reformların yapılmasında uzlaştı.

2 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerin etkin ve düzenli biçimde yapılması için gerekli adımları atma konusunda hemfikir olan taraflar, seçim kampanyalarının adil, yapıcı, nefret ve ayrıştırıcı söylemden uzak biçimde sürdürülmesinde ve seçim sonrasında da yapıcı diyaloğun sürmesinde anlaştı.

AB'nin barış gücü misyonu EUFOR Althea'nın görev süresinin uzatılmasının ülkenin güvenliği için önemini vurgulayan taraflar, yolsuzlukla ve organize suçlarla mücadele, kamu hizmetlerinde liyakatin sağlanması, kamu ihale kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunların uygulanması gibi konularda da anlaşmaya vardı.

Bosna Hersek'te geçen yazdan bu yana Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemleriyle alevlenen siyasi kriz yaşanıyor. AB yetkilileri, sık sık ülkeyi AB üyeliği perspektifine odaklanmaya çağırıyor.

AA