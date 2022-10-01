Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidecek

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere, iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00'da oy kullanacak.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) yapılan açıklamada, ülke genelinde 5 bin 903 sandığın açılacağı ifade edilirken seçim günü 60 bin gözlemcinin görev yapacağı belirtildi.

Yarınki seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor.

Kaynak: CRİ Türkçe