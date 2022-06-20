  1. Ekonomi
20 Haz 2022 10:22

Kazakistan’dan Türkiye’ye giden ilk ihracat treni Tahran’dan yola çıktı

Kazakistan’dan Türkiye’ye giden ilk ihracat treni Tahran’dan yola çıktı

Kazakistan'dan Türkiye'ye ihracat yükünü taşıyan ilk tren dün Tahran'dan Türkiye'ye doğru hareket etti.

Kazakistan-Türkmenistan-İran-Türkiye Demiryolu Hattı'nda ilk ihracat treni salı günü (14 Haziran) Kazakistan'ın Aktau kentinden yola çıkmıştı.

Kükürt yüklü ihracat tren Türkmenistan'ı geçerek 17 Haziran'da İran'ın kuzeyindeki İnceburun'a ulaşmıştı.

Yaklaşık 6 bin 336 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni dün Tahran'dan Türkiye'ye doğru hareket etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in İran'a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Kazakistan-Türkmenistan-İran-Türkiye Demiryolu Hattı'nın sembolik açılışı dün Tahran'da düzenlendi.

News Code 1902974
https://tr.mehrnews.com/news/1902974/

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