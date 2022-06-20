Kazakistan’dan Türkiye’ye giden ilk ihracat treni Tahran’dan yola çıktı

Kazakistan-Türkmenistan-İran-Türkiye Demiryolu Hattı'nda ilk ihracat treni salı günü (14 Haziran) Kazakistan'ın Aktau kentinden yola çıkmıştı.

Kükürt yüklü ihracat tren Türkmenistan'ı geçerek 17 Haziran'da İran'ın kuzeyindeki İnceburun'a ulaşmıştı.

Yaklaşık 6 bin 336 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni dün Tahran'dan Türkiye'ye doğru hareket etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in İran'a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Kazakistan-Türkmenistan-İran-Türkiye Demiryolu Hattı'nın sembolik açılışı dün Tahran'da düzenlendi.