Askeri harekat öncesi Tel Rıfat'ta TSK karşıtı eylem

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Halep kırsalının kuzeyinde yer alan Tel Rıfat bölgesinde, TSK ve Türk destekli silahlı grupların eylemlerini kınamak için protesto gösterisi düzenlendi.

Suriye’de harekat için geri sayım başladı

Suriye’de YPG/PKK’ya yönelik Harekat öncesi Türkiye sınır hattında ve Türkiye’nin kontrol ettiği Suriye’deki güvenli bölgelerde askeri hareketlilik başladı.

Türkiye’den hareket eden çok sayıda TIR, Tel Rıfat’a yönelik harekatın başlangıç noktalarından biri olacağı değerlendirilen güvenli bölgedeki Mare bölgesine geçti.

Bu arada TSK ile birlikte hareket edecek Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin de bölgeye geçişi devam ediyor.

Suriye lideri Esad'dan olası askeri harekata tepki

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin ülkelerinde sınır ötesi harekat düzenlemesi halinde, askeri koşullar el verdikçe "doğrudan" karşılık vereceklerini, halk nezdinde de harekâta direniş olacağını söyledi.