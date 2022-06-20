Nijerya'da kiliselere silahlı saldırı: 3 ölü

AA'ya göre, Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Samuel Aruwan, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşarak, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını ifade etti. Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi üzerine bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.